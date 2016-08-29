Ростов-на-Дону, 29 августа, 2016, 17:48 — ИА Регнум. В ближайшее время компания «Ростсельмаш» выпустит ограниченную партию комбайнов. Машины будут именные — в честь триумфаторов Олимпиады-2016. Имена шести гандболисток «Ростов-Дона», завоевавших «золото» в Рио, будут нанесены в качестве подарка победительницам. Об этом ИА REGNUM 29 августа сообщили в пресс-службе завода.

rio2016.com Сборная России по гандболу в Рио

Медалистки вернутся домой 31 августа. К этому дню специалисты планируют подготовить девушкам сюрприз. «У нас есть хорошая традиция — в честь лучших людей, оставивших заметный след в истории страны и компании, выпускать именные комбайны специальных серий», — отметил гендиректор Валерий Мальцев.

Напомним, что победителям и призерам главного турнира четырехлетия будут вручены денежные премии. Так, победители ОИ-2016 получат по 800 тыс. рублей, «серебряные» призёры — по 500 тыс. рублей. Честь Ростовской области защитили в Бразилии гандболистки Владлена Бобровникова, Екатерина Ильина, Майя Петрова, Анна Сень, Анна Седойкина и Марина Судакова, синхронистка Влада Чигирёва. Гимнаст Никита Нагорный стал обладателем «серебра». На вторую ступень пьедестала почета поднялся также батайский тхэквондист Алексей Денисенко.

По 250 тыс. рублей получат и наставники Татьяна Березняк, Светлана Горшкова, Ольга Карпенко, Ирина Чигирева, Ольга Нечипуренко и Владимир Фудимов.