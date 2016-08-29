Ярославль, 29 августа, 2016, 17:43 — ИА Регнум. Назначение Дмитрия Степаненко и.о. председателя правительства Ярославской области, по мнению его предшественника, Александра Князькова, естественный процесс формирования команды. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

фото yarreg.ru Александр Князьков

«Мне не стыдно за свою работу на этом посту. Но я всё понимаю — новый губернатор формирует новую команду. Это естественный процесс. Осадка в душе после отставки нет. На новой должности предстоит решать важнейшие задачи по лоббированию интересов региона в федеральных структурах», — заявил Александр Князьков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 29 августа временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов на совещании с представителями органов исполнительной власти представил нового председателя регионального правительства Дмитрия Степаненко. Занимавший этот пост Александр Князьков продолжит работу в правительстве региона в статусе исполняющего обязанности заместителя губернатора по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти.