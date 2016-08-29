Санкт-Петербург, 29 августа, 2016, 17:49 — ИА Регнум. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга 14 сентября рассмотрит иск к властям города в связи с появлением на Захарьевской улице доски финскому маршалу Карлу Маннергейму.

ИА REGNUM Доска Маннергейму

Согласно данным картотеки суда, административным истцом по этому делу является гражданин Кузнецов П.А., а ответчиком — правительство Санкт-Петербурга. К делу в качестве заинтересованного лица также привлечен Комитет по культуре Санкт-Петербурга.

Согласно главе 22 Кодекса об административном судопроизводстве, истец оспаривает решения, действия (бездействие) органов государственной власти, органов военного управления.

Стоит отметить, что иск был подан еще 28 июня, через 12 дней после того, как доска Маннергейму была установлена на здании военной академии в присутствии высокопоставленных федеральных и городских чиновников.

Иск был принят к производству только 29 июля, а еще почти через месяц, 25 августа, в ходе предварительного заседания суд приобщил комитет по культуре в качестве заинтересованного лица и назначил рассмотрение иска на 14 сентября.

Судебное заседание начнется в 12:00 и пройдет в открытом режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Санкт-Петербурга ведет проверку законности установки памятной доски финскому маршалу и союзнику Гитлера Карлу Маннергейму.

В свою очередь, Комитет по культуре сообщил, что власти Санкт-Петербурга не рассматривали вопрос о доске Маннергейму и не санкционировали ее установку, а инициатором появления памятного знака на здании военной академии Минобороны РФ стало, по неофициальным данным, «Российское военно-историческое общество». Его председателем, как известно, является министр культуры России Владимир Мединский.

Читайте ранее в этом сюжете: «Теперь власти Петербурга легко согласятся с открытием «барельефа» Гитлеру»

Напомним, памятная доска Карлу Маннергейму появилась на фасаде здания на Захарьевской улице 16 июня 2016 года. Здесь до 1917 года квартировал Кавалергардский полк, в котором служил Маннергейм в императорской России. Горожане встретили открытие доски криками «Позор!» и «Он убивал ленинградцев!». В течение лета доску несколько раз заливали красной краской, после чего рядом с домом, где она установлена, появилась частная охрана.