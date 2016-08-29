Калуга, 29 августа, 2016, 17:39 — ИА Регнум.



Пресс-служба городской Думы Калуги Малышам нравится в детсаду «Ручеек»

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов 29 августа принял участие в празднике, посвященном открытию обновленного после капитального ремонта детского сада «Ручеек».

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги. По инициативе депутатской фракции «Единая Россия» были выделены средства на ремонт одиннадцати детских садов и центра дошкольного образования «Созвездие».

В детском саду «Ручеёк» выполнены масштабные работы, произведен капитальный ремонт: полностью заменена канализационная система, выполнен ремонт кровли, ремонт фасада, заменены водостоки, оконные и дверные блоки, построена детская площадка, выполнен ремонт внутри помещения.

«Сегодня дети вернулись в обновленный комфортный, современный детский сад, — подчеркнул Александр Иванов, — это настоящий подарок калужанам к началу учебного года и ко дню города. При формировании бюджета на следующий год, депутатами также планируется предусмотреть средства на детские дошкольные учреждения. Таким образом, поочередно мы сможем привести в порядок все детские сады, построенные 50 и более лет назад».

Подобные изменения стали приятным сюрпризом для маленьких калужан и их родителей.

«У нас старший ребенок ходил в этот садик, а в этом году мы привели сюда младшего. Изменения просто колоссальные, от старого сада ни осталось и следа. Все новое! Замечательный ремонт, прекрасная детская площадка! Мы очень довольны», — заявил отец двоих детей Кирилл Котынкин.

Калужанка Ирина Петрунина сказала: «В этом году мы первый раз ведем сыночка в сад. Выбрали именно этот, потому, что понравился современный ремонт, детская площадка отличная. Я думаю, в такой замечательный садик ребенок будет ходить с большим удовольствием!».

«Приятно слышать добрые слова о проделанной работе, положительные оценки родителей, это важный показатель работы депутатского корпуса», — подчеркнул глава Калуги Александр Иванов.

Для детей и родителей педагогическим коллективом детского сада была подготовлена праздничная концертная программа.