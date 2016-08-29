Рига, 29 августа, 2016, 17:39 — ИА Регнум. В Латвии на портале общественных инициатив Manabalss. lv за инициативу об освобождении от подоходного налога с населения (ПНН) государственных пенсий первого уровня собрано более 10 тысяч подписей. Это означает, что инициатива может быть подана в Сейм, сообщает LETA.

Матиас Стомер. Старуха со свечой (фрагмент). 1640

Как стало известно, автором инициативы является Арнис Верземниекс. По его мнению, изменения должны коснуться периода с 2020 по 2045 годы. Автор поясняет, что в это время на пенсию выйдут люди, которые в 1990 году «боролись за независимость Латвии». Верземниекс указывает, что после ухода на пенсию качество жизни этих людей не должно измениться. «Это то поколение, которое в начале 90-х создавало новую независимую Латвию. У них не было времени думать о пенсии, старости, копить средства для хорошей жизни. Нельзя брать деньги с пенсионеров», — уверен инициатор сбора подписей.

В свою очередь, в Министерстве финансов пояснили, что пенсионер не платит подоходный налог дважды. «Пенсионные накопления формируются, исходя из взносов социального страхования. А они начисляются от дохода, который не облагается подоходным налогом. То есть те накопления, которые сформировались, облагаются подоходным налогом только тогда, когда человек достигает пенсионного возраста», — рассказал представитель ведомства Алексис Яроцкис. В Минфине также призывают не забывать, что подоходный налог — главный источник доходов самоуправлений. Если его отменить для пенсионеров, то муниципалитетам придется существенно затянуть пояса. Так, отмена ПНН на пенсии привела бы к потере 85 млн евро в год, в том числе 17 млн евро в госбюджете и 68 млн евро в бюджете самоуправлений.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, заместитель государственного секретаря Министерства благосостояния Ингус Алликс заявил, что в Латвии существуют отдельные риски, которые могут помешать в дальнейшем выполнить обязательства перед пенсионерами, поэтому и политикам, и обществу в целом нужно сохранять бдительность. Говоря о возможных рисках, которые могут затруднить для государства выполнение взятых на себя обязательств, представитель Минблага указал, что в случае, если число плательщиков социальных взносов сократится еще на 200 000 человек, могут возникнуть проблемы.

Напомним, по данным Центрального статистического управления, в 2010 году на каждого пенсионера в Латвии приходилось 3,1 работоспособных человека, в настоящее время — 2,7, а к 2030 году, по прогнозам Eurostat, этот показатель составит 2,4 работоспособных человека на одного пенсионера. Прогноз составлен с учетом повышения пенсионного возраста до 65 лет.

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