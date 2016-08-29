Томск, 29 августа, 2016, 17:37 — ИА Регнум. Ученые Томского политехнического университета совместно с коллегами из Гарвардской медицинской школы (США) исследуют новое соединение, которое защитит головной мозг пациентов от инсульта после ишемии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе томского вуза.

Tumisu Защита мозга

Ученые напомнили, что ишемию вызывает недостаток кислорода, связанный с частичной или полной закупоркой кровеносных сосудов, снижающей их пропускную способность. Главная опасность ишемии в том, что она приводит к кислородному голоданию определенных органов и тканей организма. Одним из тяжелых последствий ишемии является инсульт.

Недавно ученые США и Томского политеха открыли новое соединение, которое защищает головной мозг от последствий ишемического и реперфузионного повреждения. Речь идет о новом оксиме, являющимся органическим соединением двойного действия. Введение этого соединения способствует выделению оксида азота, который участвует в контролировании сосудистого тонуса, регуляции кровообращения и артериального давления в нашем организме.

«Было выявлено, что у мышей, получивших терапевтическую дозу вещества, отмечается снижение (по сравнению с мышами, не получившими «лечения») неврологических нарушений и размеров зон некроза в пораженной части головного мозга уже через 48 часов после ишемии-реперфузии», — рассказал руководитель лаборатории изучения механизмов нейропротекции ТПУ Дмитрий Аточин. По его словам, с помощью нового вещества можно будет не только лечить последствия ишемии и инсульта, но и помогать снижать риски их возникновения у пациентов с сосудистыми заболеваниями.

«В дальнейшем, с участием ученых-физиков вуза мы намерены проверить, что вещество поступает в мозг через гематоэнцефалический барьер, с помощью химиков — планируем модифицировать и синтезировать более специфично действующее соединение, с меньшими побочными эффектами», — говорит Дмитрий Аточин.