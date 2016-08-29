Магас, 29 августа, 2016, 17:28 — ИА Регнум. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров уволил руководителя агентства инвестиционного развития и фонда поддержки предпринимательства республики Махмуда Мальсагова. Работа агентства инвестиционного развития и фонда поддержки предпринимательства ведется не на должном уровне, прокомментировал свое решение глава региона.

mcmurryjulie Увольнение

Глава Ингушетии поручил создать рабочую группу, в десятидневный срок проверить работу агентства и доложить о результатах проверки, сообщили ИА REGNUM 29 августа в пресс-службе руководителя Ингушетии.

«В республике проведен огромный пласт работы по привлечению частных инвестиций в реальный сектор экономики, за последние годы в 5,3 раза выросли инвестиции в основной капитал, но агентство инвестиционного развития не в состоянии даже показывать достигнутые успехи в этом направлении, потому что нет четко выработанной стратегии работы, плана эффективных действий», — заявил Евкуров.

Он порекомендовал назначить на должность гендиректора агентства инвестразвития Ахмеда Битиева, а руководителем фонда поддержки предпринимательства предложил назначить Абукара Киева — советника председателя правительства Ингушетии.

При этом, как отметил Евкуров, для осуществления управленческой деятельности они обладают всеми необходимыми организаторскими способностями, опытом работы, знаниями, компетентностью, которые помогут им повысить эффективность деятельности возглавляемых ими учреждений.

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Как сообщало ИА REGNUM, две недели назад глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров уволил директора простаивающего кирпичного завода «Гиперпресс» в селении Галашки. В запущенном состоянии находятся производственные цеха завода и прилегающая территория, объект не охраняется. По факту халатности руководителя предприятия руководитель региона поручил провести проверку.

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