Обнинск, Калужская область, 29 августа, 2016, 17:21 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области расследуется уголовное дело по факту причинения девочке-подростку вреда здоровью средней тяжести

Axel Naud Слёзы

Как сообщили 29 августа корреспонденту ИА REGNUM, в отделе МВД России по г. Обнинску калужского регионального УМВД Россини, местная жительница 2001 года рождения избила свою 15-летнюю ровесницу.

По словам потерпевшей, она проходила по улице мимо группы подростков, когда на нее брызнули водой из бутылки. Сделав замечание, потерпевшая зашла в магазин, а когда вышла обратно, девочка-подросток вылила на неё остатки воды. Потерпевшая попыталась уйти, чтобы избежать конфликта. Однако обидчица вела себя агрессивно, хватала ее за волосы и стала избивать, повалив на землю. После того как девочек удалось разнять молодому человеку из стоявшей рядом компании, потерпевшая пошла в сторону дома. По дороге избитая девочкка позвонила родителям и рассказала о случившемся. Отец девочки нашел подростков по описанию дочери и попытался выяснить, что случилось и почему избили его дочь. Как только мужчина начал набирать номер полиции, компания разбежалась. Врачи клинической больницы диагностировали у пострадавшей девочки ушибы мягких тканей лица и перелом локтевой кости. Обнинская полиция нашла подозреваемую, и сейчас против нее возбуждено уголовное дело. Ее обвиняют по ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.