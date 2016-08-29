Калуга, 29 августа, 2016, 17:19 — ИА Регнум.



Программирование

Проект по обучению школьников программированию открылся 29 августа в Калуге, в рамках Яндекс. Лицея, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным министерства образования и науки Калужской области в Яндекс. Лицей принимают школьников 8−9 классов. Учиться программированию дети будут на примере Python: этот язык программирования позволяет решать множество задач и его востребованность на рынке только увеличивается.

Первый год школьники будут изучать теорию и выполнять несложные проекты, а второй — осваивать на практике конкретные технологии. Занятия будут проходить в Калужском государственном университете им. К.Э. Циолковского два раза в неделю, их будут вести преподаватели, которые живут и работают в Калуге. Они имеют опыт программирования и прошли подготовку в Яндексе. Набор школьников происходит на конкурсной основе. Подать заявку можно с 30 августа по 15 сентября на сайте Яндекс.Лицея. Занятия начнутся в октябре.

Программа обучения разработана в Школе анализа данных Яндекса, выпускники которой высоко ценятся на IT-рынке. Полученных в Яндекс. Лицее знаний будет достаточно, чтобы программировать на базовом уровне.

Помимо Калуги, Яндекс. Лицей открылся еще в трех городах — Тамбове, Пензе и Саратове. В дальнейшем проект будет работать в большинстве крупных городов страны при поддержке местных министерств и ведомств, которые отвечают за образование и информационные технологии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве подписан меморандум о сотрудничестве Калужской области с компанией «Яндекс» в сфере развития информационных и телекоммуникационных технологий.

Комментируя значимость данного события, глава калужского региона Анатолий Артамонов напомнил об успешном опыте сотрудничества с «Яндексом», которое Калужская область начала в апреле 2015 года. Тогда была достигнута договоренность об использовании данных из региональной навигационно-информационной системы калужского региона о движении пассажирского транспорта в областном центре для публикации этой информации в мобильном приложении «Яндекс.Транспорт». В ближайшее время подобный сервис будет запущен в Обнинске.

«Сотрудничество с крупным игроком на рынке интернет-технологий положительно отразится на предоставлении жителям и гостям калужского региона информационных услуг различной направленности», — также выразил уверенность министр экономического развития области Дмитрий Разумовский. Он рассказал о перспективных направлениях взаимодействия: «Совместных проектов может быть много. У нас в планах развитие мобильного приложения для отображения мест и точек для людей с ограниченными возможностями, где они могли бы получить госуслуги в доступной форме».

Читайте также: Калужская область подписала с «Яндексом» меморандум о сотрудничестве