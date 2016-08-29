Волгоград, 29 августа, 2016, 17:12 — ИА Регнум. В Волгограде отметили День российского цирка. Праздник ознаменовался кавалькадой, которая с радостными криками детей и взрослых под звуки оркестра прошлась по центру города, передает корреспондент ИА REGNUM 29 августа.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Акробаты

Собираться около цирка желающие принять участие в шествии начала задолго до самого старта праздника. Дети с нетерпением ждали появления всех участников шествия. А скрашивали ожидания выступления цирковых актеров, которые здесь же — напротив здания цирка — демонстрировали свои умения в акробатике и эквилибристике.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Горожане наряжаются

Как рассказала директор Волгоградского государственного цирка Наталья Селиванова, традиция проведения кавалькады сложилась с 1792 года, когда труппа цирка оповещала горожан о своем приезде. Возродить традицию было решено в 2014 году в качестве подарка городу ко дню рождения. Идея нашла поддержку у волгоградцев.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Заяц-гигант

«Возможно, сделаем кавалькаду традиционным мероприятием ко Дню города. Ведь цирк — это детство, радость и искусство удивлять, он объединяет и взрослых, и детей. Чем большее количество людей принимает участие в кавалькаде, тем ярче, зрелищнее и интереснее она будет», — добавила Селиванова.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Поехали!

Напомним, в прошлом году только зарегистрированных участников было более тысячи человек: артисты цирка, детские цирковые студии из Волгограда, Камышина, Фролово и Палласовки, молодежные движения Волгограда — аниме, любители восточной культуры, а также неравнодушные жители города, которые, надев красочные костюмы, пришли поздравить город.

В этом году шествие было организовано в третий раз, однако состоялось на неделю раньше Дня города — 26 августа, и была приурочена ко дню 97-летия российского цирка. Участников на этот раз было меньше — порядка 500 представителей цирковых профессий, а также воспитанников художественных студий и горожан.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Пони

И вот выстроившись в колонны цирковые актеры, музыканты, горожане двинулись к Центральной набережной.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM пестрая кавалькада

Возглавили колонну две наездницы, за которыми семенили две цирковые пони, боясь отстать от взрослых лошадей. Следом шествовал оркестр и барабанщицы, задававшие ритм всему движению.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Барабанщицы

Прохождению колонны машины не мешали.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Движение перекрыто

Движение автотранспорта было перекрыто, поэтому участники кавалькады смогли спокойно растянуться по всей Краснознаменской.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Мне сверху видно всё

Любопытные горожане следили за шествием из окон квартир, прервали работу и строители возводимого рядом с дорогой дома, за кавалькадой они наблюдали с последних этажей здания.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Шествие

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Мимы

Праздничная программа продолжилась на сценической площадке около фонтана «Искусств» на Центральной набережной.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Ангел

Гостей праздника своим искусством порадовали артисты цирка «Цирк зверей», а также воспитанники цирковых студий города и области и творческие коллективы.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Дарю тебе сердце

Продолжалось шоу три часа.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Энштейн

Пока на сцене выступали акробаты, клоуны, мимы и творческие коллективы города.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Клоун-ковбой

Для детей здесь же на верхней трассе работали разные интерактивные площадки.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Вот так умею!

Девочки охотно учились делать паучков и искусственные цветы, участвовали в мастер-классах по изготовлению открыток и кукол из ткани без ниток.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Мастер-класс

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Учимся делать цветы

Мальчики с удовольствием разрисовывались аквагримом в человека-паука и общались и фотографировались с дедушкой Энштейном.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Детский восторг

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Вечерний Волгоград

Были здесь и животные из «Трогательного зоопарка», а огромные мыльные пузыри от музея Энштейна приводили детей в неописуемый восторг.