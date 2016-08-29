Цирк, цирк, цирк: Сотни волгоградцев прошествовали праздничной кавалькадой
Волгоград, 29 августа, 2016, 17:12 — ИА Регнум. В Волгограде отметили День российского цирка. Праздник ознаменовался кавалькадой, которая с радостными криками детей и взрослых под звуки оркестра прошлась по центру города, передает корреспондент ИА REGNUM 29 августа.
Собираться около цирка желающие принять участие в шествии начала задолго до самого старта праздника. Дети с нетерпением ждали появления всех участников шествия. А скрашивали ожидания выступления цирковых актеров, которые здесь же — напротив здания цирка — демонстрировали свои умения в акробатике и эквилибристике.
Как рассказала директор Волгоградского государственного цирка Наталья Селиванова, традиция проведения кавалькады сложилась с 1792 года, когда труппа цирка оповещала горожан о своем приезде. Возродить традицию было решено в 2014 году в качестве подарка городу ко дню рождения. Идея нашла поддержку у волгоградцев.
«Возможно, сделаем кавалькаду традиционным мероприятием ко Дню города. Ведь цирк — это детство, радость и искусство удивлять, он объединяет и взрослых, и детей. Чем большее количество людей принимает участие в кавалькаде, тем ярче, зрелищнее и интереснее она будет», — добавила Селиванова.
Напомним, в прошлом году только зарегистрированных участников было более тысячи человек: артисты цирка, детские цирковые студии из Волгограда, Камышина, Фролово и Палласовки, молодежные движения Волгограда — аниме, любители восточной культуры, а также неравнодушные жители города, которые, надев красочные костюмы, пришли поздравить город.
В этом году шествие было организовано в третий раз, однако состоялось на неделю раньше Дня города — 26 августа, и была приурочена ко дню 97-летия российского цирка. Участников на этот раз было меньше — порядка 500 представителей цирковых профессий, а также воспитанников художественных студий и горожан.
И вот выстроившись в колонны цирковые актеры, музыканты, горожане двинулись к Центральной набережной.
Возглавили колонну две наездницы, за которыми семенили две цирковые пони, боясь отстать от взрослых лошадей. Следом шествовал оркестр и барабанщицы, задававшие ритм всему движению.
Прохождению колонны машины не мешали.
Движение автотранспорта было перекрыто, поэтому участники кавалькады смогли спокойно растянуться по всей Краснознаменской.
Любопытные горожане следили за шествием из окон квартир, прервали работу и строители возводимого рядом с дорогой дома, за кавалькадой они наблюдали с последних этажей здания.
Праздничная программа продолжилась на сценической площадке около фонтана «Искусств» на Центральной набережной.
Гостей праздника своим искусством порадовали артисты цирка «Цирк зверей», а также воспитанники цирковых студий города и области и творческие коллективы.
Продолжалось шоу три часа.
Пока на сцене выступали акробаты, клоуны, мимы и творческие коллективы города.
Для детей здесь же на верхней трассе работали разные интерактивные площадки.
Девочки охотно учились делать паучков и искусственные цветы, участвовали в мастер-классах по изготовлению открыток и кукол из ткани без ниток.
Мальчики с удовольствием разрисовывались аквагримом в человека-паука и общались и фотографировались с дедушкой Энштейном.
Были здесь и животные из «Трогательного зоопарка», а огромные мыльные пузыри от музея Энштейна приводили детей в неописуемый восторг.