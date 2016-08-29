Волгоград, 29 августа, 2016, 17:12 — ИА Регнум. В Волгограде отметили День российского цирка. Праздник ознаменовался кавалькадой, которая с радостными криками детей и взрослых под звуки оркестра прошлась по центру города, передает корреспондент ИА REGNUM 29 августа.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM
Акробаты

Собираться около цирка желающие принять участие в шествии начала задолго до самого старта праздника. Дети с нетерпением ждали появления всех участников шествия. А скрашивали ожидания выступления цирковых актеров, которые здесь же — напротив здания цирка — демонстрировали свои умения в акробатике и эквилибристике.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM
Горожане наряжаются

Как рассказала директор Волгоградского государственного цирка Наталья Селиванова, традиция проведения кавалькады сложилась с 1792 года, когда труппа цирка оповещала горожан о своем приезде. Возродить традицию было решено в 2014 году в качестве подарка городу ко дню рождения. Идея нашла поддержку у волгоградцев.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM
Заяц-гигант

«Возможно, сделаем кавалькаду традиционным мероприятием ко Дню города. Ведь цирк — это детство, радость и искусство удивлять, он объединяет и взрослых, и детей. Чем большее количество людей принимает участие в кавалькаде, тем ярче, зрелищнее и интереснее она будет», — добавила Селиванова.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM
Поехали!

Напомним, в прошлом году только зарегистрированных участников было более тысячи человек: артисты цирка, детские цирковые студии из Волгограда, Камышина, Фролово и Палласовки, молодежные движения Волгограда — аниме, любители восточной культуры, а также неравнодушные жители города, которые, надев красочные костюмы, пришли поздравить город.

В этом году шествие было организовано в третий раз, однако состоялось на неделю раньше Дня города — 26 августа, и была приурочена ко дню 97-летия российского цирка. Участников на этот раз было меньше — порядка 500 представителей цирковых профессий, а также воспитанников художественных студий и горожан.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM
Пони

И вот выстроившись в колонны цирковые актеры, музыканты, горожане двинулись к Центральной набережной.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM
пестрая кавалькада

Возглавили колонну две наездницы, за которыми семенили две цирковые пони, боясь отстать от взрослых лошадей. Следом шествовал оркестр и барабанщицы, задававшие ритм всему движению.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM
Барабанщицы

Прохождению колонны машины не мешали.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM
Движение перекрыто

Движение автотранспорта было перекрыто, поэтому участники кавалькады смогли спокойно растянуться по всей Краснознаменской.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM
Мне сверху видно всё

Любопытные горожане следили за шествием из окон квартир, прервали работу и строители возводимого рядом с дорогой дома, за кавалькадой они наблюдали с последних этажей здания.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM
Шествие
Эмилия Никитенко ИА REGNUM
Мимы

Праздничная программа продолжилась на сценической площадке около фонтана «Искусств» на Центральной набережной.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM
Ангел

Гостей праздника своим искусством порадовали артисты цирка «Цирк зверей», а также воспитанники цирковых студий города и области и творческие коллективы.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM
Дарю тебе сердце

Продолжалось шоу три часа.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM
Энштейн

Пока на сцене выступали акробаты, клоуны, мимы и творческие коллективы города.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM
Клоун-ковбой

Для детей здесь же на верхней трассе работали разные интерактивные площадки.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM
Вот так умею!

Девочки охотно учились делать паучков и искусственные цветы, участвовали в мастер-классах по изготовлению открыток и кукол из ткани без ниток.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM
Мастер-класс
Эмилия Никитенко ИА REGNUM
Учимся делать цветы

Мальчики с удовольствием разрисовывались аквагримом в человека-паука и общались и фотографировались с дедушкой Энштейном.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM
Детский восторг
Эмилия Никитенко ИА REGNUM
Вечерний Волгоград

Были здесь и животные из «Трогательного зоопарка», а огромные мыльные пузыри от музея Энштейна приводили детей в неописуемый восторг.