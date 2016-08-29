Иваново, 29 августа, 2016, 17:05 — ИА Регнум. Услугами водного транспорта на маршруте «Кинешма — Плёс — Кинешма» в период летней речной навигации воспользовались более четырех тысяч человек. Данную информацию корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области.

markus53 Теплоход

Водные перевозки в регионе осуществлялись двумя теплоходами с 18 июня по 28 августа.

Регулярные рейсы проводились пять раз в неделю со среды по воскресенье включительно 60-местным судном «Корвет» и 30-местным судном «Маяк-2». Как рассказал заместитель председателя правительства Ивановской области Сергей Зобнин, по сравнению с прошлым годом количество пассажиров увеличилось более чем в десять раз. Он также добавил, что организация рейсов осуществлялась в штатном режиме и в соответствии с утвержденным графиком.

Напомним, время в пути теплохода из Кинешмы в Плёс составляло три часа, и еще столько же длилась стоянка. Цена билета в одну сторону составила 400 рублей, покупка единого билета из Кинешмы в Плёс и обратно обходилась в 700 рублей. На маршруте было предоставлено право льготного проезда: дети до пяти лет провозились бесплатно; детям от пяти до 14 лет, участникам Великой Отечественной войны, пенсионерам, инвалидам, ветеранам труда и другим льготным категориям граждан было предоставлено право проезда в размере половины от стоимости тарифа.

В пресс-службе правительства уточнили, что по поручению губернатора Ивановской области Павла Конькова для развития транспортной инфраструктуры региона департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области и в дальнейшем будет продолжена работа по организации речного сообщения на территории региона. Также будут рассматриваться новые водные маршруты.