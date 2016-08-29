Москва, 29 августа, 2016, 17:03 — ИА Регнум. Цены на нефть продолжают оставаться крайне волатильными, в свете этого фактора прогнозы ЦБ о волатильности рубля весьма правдоподобны. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 29 августа независимый эксперт в сфере макроэкономики Нарек Авакян, комментируя данные ЦБ о сохранении волатильности рубля в течение III квартала 2016 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Основным фактором влияния на рубль по прежнему остается нефть, хотя корреляция в последние 1,5 года года несколько и снизилась. Важным фактором влияния также является уровень процентных ставок, а также показатели потоков капитала. Во втором и третьем случае рубль имеет достаточно сильную поддержку — ЦБ по-прежнему держит ставку достаточно высоко (выше 10%), при этом отток капитала за первые два квартала составил менее 13 млрд долларов — минимум с 2010 года», — отметил он.

Утверждения ЦБ близки к реальности, уверен эксперт. «Нефть по-прежнему остаётся крайне волатильной, и каких-либо факторов, способных эту волатильность снизить, я не вижу. Что касается курса рубля, то прогнозировать его сейчас крайне трудно, также как и цену нефти. Поэтому в целом утверждения ЦБ по национальной валюте недалеки от истины», — подчеркнул он.

Банк России прогнозирует сохранение волатильности курса рубля в III квартале 2016 года на уровне волатильности II квартала. Согласно прогнозу ЦБ, во II квартале на фоне приближения периода выплат дивидендов экспортеры активизировали продажу валютной выручки, что содействовало снижению курсовой волатильности в периоды резких колебаний цен на нефть и уменьшения глобальной склонности к риску. Эксперты отмечают значительную волатильность на рынке нефти: после резкого рывка вверх 26 августа и подъема котировок выше 50 долларов за баррель Brent, цены вновь оказались под давлением.