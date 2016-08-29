Черкесск, 29 августа, 2016, 16:52 — ИА Регнум. Три школы откроются 1 сентября в Карачаево-Черкесии. В новых учебных заведениях сядут за парты 3000 учеников.

Николай Богданов-Бельский. У дверей школы (фрагмент). 1897

В городах Черкесск и Карачаевск каждая из новых школ примет по 1260 учащихся, школа в селе Учкекен рассчитана на 408 мест. Как сообщили ИА REGNUM 29 августа в пресс-службе главы и правительства региона, все три образовательных учреждения построены по оригинальным проектам. Так, школа в Черкесске, расположенная на площади 13 тыс. кв. метров, состоит из семи корпусов. Четыре из них — учебные, еще два общешкольные. Кроме того, в отдельном здании обустроен физкультурно-спортивный комплекс.

На площади более 15 тыс. кв. м расположилась школа в Карачаевске. Здесь, кроме классов, предусмотрены также лаборатории, мастерские, актовый зал, столовая, бассейн, спортивный зал.

Для жителей села Учкекен появление новой школы — долгожданное событие. Старая школа была построена в 1926 году.

Как отметили в пресс-службе главы региона, еще одна такая же древняя школа до сих пор действует в селении Кара-Паго. В 2017 году ее заменит новая школа.

Напомним, осенью 2015 года в Карачаево-Черкесии занимались в две смены 53 школы республики. Учиться во вторую смену приходится 7,5 тысячам школьников. Как заявил вице-премьер Мурат Озов, 71 школа республики в настоящее время нуждается в капитальном ремонте, а девять школ региона находятся в аварийном состоянии.

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В Карачаево-Черкесии построят «образцовую» школу

Отметим, в 2016—2017 году в школах Карачаево-Черкесии будут обучаться 50 тысяч человек, из них около шести тысяч первоклассников. 127 школ будут работать в одну смену. В 35 школах республики созданы условия для инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.