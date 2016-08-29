Ижевск, 29 августа, 2016, 16:49 — ИА Регнум. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии обратилось с иском о взыскании с ОАО «Удмуртнефть» 18,3 тыс. рублей ущерба, «причиненного объектам животного мира». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом говорится в документах арбитражного суда республики.

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Напомним, информация об утечке нефти в Завьяловском районе Удмуртии появилась 11 апреля текущего года. Причиной аварии стала разгерметизация поврежденного патрубка, произошедшая при проведении работ на Гремихинском месторождении, принадлежащем ОАО «Удмуртнефть».

После инцидента специалиста Минприроды республики выехали на место разлива нефти. «Обнаружена 1 мертвая ондатра и 2 мертвых бобра. Единственный живой бобр нырнул в речку», — сообщала тогда пресс-служба ведомства.

Минприроды обратилось с иском 19 августа. Судебный орган принял решение оставить заявление без движения до 13 сентября текущего года, поскольку выписки из Единого государственного реестра юридических лиц на истца и ответчика к исковому заявлению не приложены.

В настоящее время ожидают рассмотрения заявления в отношении компании от Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Удмуртии и от Западно-Уральского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Росприроднадзор требует взыскать с «Удмуртнефти» 3,908 млн рублей ущерба. Ростехнадзор планирует привлечь нефтекомпанию к ответственности по ч.6 ст.19.5 КоАП РФ («Невыполнение в установленный срок законного предписания уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора федерального органа исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»). Рассмотрение исковых заявлений назначено на 9 сентября 2016 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, после инцидента компания оперативно приступила к устранению последствий утечки нефтепродуктов, запланировав их ликвидировать в течение недели. Ниже по течению водоема были установлены два боновых заграждения, очищено около 120 м береговой линии. На ручье возвели гидротехническое сооружение, которое будет способствовать образованию искусственного водоема для создания благоприятных условий воспроизводства рыбы и речных животных. В ликвидации последствий аварии принимали участие 50 работников и 23 единицы техники.

По словам начальника отдела экологического надзора регионального управления Росприроднадзора Ивана Мокшанова, за загрязнение водоема ОАО привлечено к административной ответственности по ч.4 ст. 8.13 КоАП РФ («Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение»), штраф составил 30 тыс. рублей. И возбуждено административное дело по ч.2 ст.8.6 КоАП РФ («Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления»).