Минск, 29 августа, 2016, 16:43 — ИА Регнум. Александр Лукашенко гарантирует компаниям КНР максимально благоприятные условия работы в Белоруссии. Об этом глава постсоветской республики заявил 29 августа на встрече с делегаций правительства китайской провинции Хунань во главе с мэром города Чанша Ху Хэнхуа и президентом компании Zoomlion Чжань Чуньсинем, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

Открывая встречу, Александр Лукашенко отметил, что Белоруссия и Китай являются «стратегическими партнёрами», и огромное значение для развития сотрудничества имеют межрегиональные связи.

«Ваш нынешний визит носит особый характер. Он проходит в преддверии запланированной на сентябрь нашей встречи на высшем уровне с председателем КНР господином Си Цзиньпином. Эти переговоры должны положить начало качественно новому этапу китайско-белорусского партнёрства — реализации полномасштабных инвестиционных проектов. Не сомневаюсь, что это благотворно скажется на предстоящей работе деловых кругов провинции Хунань и регионов Беларуси», — приводит слова Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

В качестве примера успешного сотрудничества глава постсоветской республики назвал создание опытных образцов строительной и коммунальной техники китайской компании Zoomlion на базе шасси МАЗ. Начата реализация совместных проектов с участием Минского тракторного завода и «Гомсельмаша» по расширению модельного ряда изделий как для европейского, так и азиатского рынков, в том числе самого Китая, добавил он.

«В Могилевской области имеется промышленный потенциал, который можно реализовать с привлечением ведущих предприятий провинции Хунань, тем самым расширив ваше присутствие в странах Евразийского союза и Европы. И при этом мы гарантируем китайским компаниям максимально благоприятные условия хозяйствования», — заявил Лукашенко.

«Знаю, что у вас имеются свои предложения по расширению двустороннего сотрудничества. Готов их выслушать и при необходимости принять решение. Давайте их обсудим», — сказал руководитель республики.

Ху Хэнхуа также подчеркнул необходимость развития межрегионального сотрудничества между Белоруссией и Китаем, и отметил, что работа компании Zoomlion этому способствует.

В целом, как сообщает пресс-служба, китайская сторона на встрече отметила хорошие перспективы для развития взаимодействия и готовность инвестировать в Белоруссию. В числе приоритетных партнёров, с которыми планируется развивать сотрудничество, были названы МАЗ, МТЗ,"Гомсельмаш», «Строммашина». При этом рассматривается возможность создания совместного инженерного центра.

Как передавало ИА REGNUM, Александр Лукашенко намерен в сентябре посетить с визитом Пекин и провести доверительные переговоры с Си Цзиньпином, с которым уже виделся в этом году в рамках саммита ШОС в Ташкенте. На последней встрече с председателем КНР Лукашенко заявил о готовности Белоруссии идти по пути углубления отношений с Китаем, а также стать «западными воротами» ШОС, статус наблюдателя при которой получила постсоветская республика.

18 августа на заседании белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству в Минске замглавы Администрации президента Белоруссии Николай Снопков заявил, что девятый по счёту визит Александра Лукашенко в Китай «станет прорывным и даст начало новому этапу в политическом и экономическом сотрудничестве».

Чиновник также сообщил о намерении развивать Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» через создание «центра коммерциализации инноваций», венчурного фонда, инкубатора развития малого бизнеса, центра логистики мелких товаров, китайско-белорусского инвестиционного фонда и даже «Академии «Шёлкового пути». Сроки создания данных объектов не ясны, однако замглавы Администрации президента Белоруссии дал понять, что и в сроках реализации задуманного, и в финансировании официальный Минск полагается на китайских друзей и стратегических партнёров.

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