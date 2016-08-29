Симферополь, 29 августа, 2016, 16:38 — ИА Регнум. В Крыму предъявлено обвинение водителю автобуса, попавшего в аварию 11 августа на трассе под Судаком. Тогда в результате аварии погибли семь человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России 29 августа.

vylip Водитель автобуса

Водитель автобуса обвиняется следствием в нарушении правил дорожного движения. По версии следствия, 11 августа водитель, управляя рейсовым автобусом БАЗ А079.24 и следуя по автодороге «Алушта — Судак — Феодосия», допустил съезд автобуса с дороги. Автобус слетел в пропасть с высоты около 50 метров.

В результате семь человек погибли, еще 12 — получили травмы.

«Действия водителя автобуса в условиях места происшествия не соответствовали требованиям правил дорожного движения и находились в причинной связи с возникновением ДТП», — считают в СКР.

В настоящее время водитель автобуса арестован.