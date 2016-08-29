Таллин, 29 августа, 2016, 16:37 — ИА Регнум. Сегодня, 29 августа, в парламенте Эстонии прошел первый тур выборов президента страны, который не закончился его избранием. Об этом ИА REGNUM сообщили в канцелярии парламента Эстонии, отметив, что на пост баллотировались три кандидата: Эйки Нестор, Майлис Репс и Аллар Йыкс. Всего в голосовании приняли участие 99 из 101 депутата. В зале заседания отсутствовали Уно Каскпейт и Рейн Ратас.

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В итоге голосования Нестор получил 40 голосов, Репс — 26, Йыкс — 25. Незаполненными остались восемь бюллетеней. Известно, что никому не отдали своих подписей семь парламентариев от Эстонской консервативной народной партии (EKRE), выступившие против всех трех кандидатов.

Напомним, для избрания главой государства в первом туре парламентских выборов каждому из трех кандидатов нужно было заручиться поддержкой как минимум 68 депутатов.

Так как в ходе первого тура президент не был выбран, то 30 августа пройдет второй тур, при этом кандидаты выдвигаются заново, но по тем же правилам. Если и тогда президент не будет избран, то в тот же день состоится третий тур, в котором примут участие два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов во втором туре.