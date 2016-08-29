Санкт-Петербург, 29 августа, 2016, 16:40 — ИА Регнум. Проповедник неканонической украинской религиозной структуры был задержан сотрудниками полиции в Санкт-Петербурге. По решению мирового суда, его могут привлечь к ответственности согласно норме закона, появившейся в рамках так называемого «пакета Яровой», сообщают СМИ.

Хосе де Рибера. Святой Франциск (фрагмент). 1642

О своем задержании, произошедшем 27 августа, гражданин РФ и житель Петербурга Сергей Журавлев сообщил в соцсети. «Меня забрали в 5-е отделение полиции Фрунзенского района нашей северной столицы и продержали несколько часов <…> Меня, оказывается, обвиняют в нарушении недавних «законов Яровой», как я понял. Полицейские сказали что я, якобы, занимаюсь незаконной миссионерской деятельностью здесь», — написал Журавлев, позиционирующий себя как «архиепископ» так называемой «Украинской реформаторской православной церкви».

Как подтвердили представителям прессы в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в отношении задержанного был составлен протокол об административном правонарушении по статье 5.26 КоАП РФ (Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях).

За это правонарушение миссионеру может грозить штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 120 часов. Наказание Журавлеву, отпущенному под обязательство о явке, определит мировой суд.

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству «Интерфакс», что в проповедях Журавлева «можно усмотреть определенное разжигание негатива по отношению к РПЦ», а кроме того, проповедник «имел связи с людьми, которых считают членами запрещенного в РФ «Правого сектора».

По данным издания «Фонтанка.ру», Журавлев большую часть времени проводит на Украине, где проповедует и ведет миссионерскую деятельность, а его задержание произошло в еврейской мессианской общине во Фрунзенском районе Петербурга, где он читал проповедь.

Как сообщало ИА REGNUM 22 августа, петербургская полиция приняла решение о депортации из РФ украинского проповедника Павла Дученко, выступавшего с антиконституционными призывами и добровольно не покинувшего страну по решению миграционной службы.