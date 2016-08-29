Челябинск, 29 августа, 2016, 16:33 — ИА Регнум. В Челябинске проходят акции по сбору денег на строительство нового православного храма. На благотворительном концерте классической музыки удалось собрать 381 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Челябинской епархии.

Василий Поленов. Московский дворик. 1878

В минувшую пятницу, 26 августа, на стройплощадке кафедрального собора Рождества Христова, состоялся благотворительный концерт классической музыки, исполненный симфоническим оркестром Челябинского театра оперы и балета имени Михаила Глинки под руководством главного дирижера театра Евгения Волынского. Организаторы отмечают успех мероприятия и рассчитывают на продолжение подобных начинаний.

«Концерт прошел благополучно. Получено масса положительных отзывов. На площадке для зрителей не было свободных мест. Люди даже стояли в конце рядов и по бокам. Мы собрали 381 тысячу рублей, зрителей было около 800 человек. Кроме музыкантов был хор, также из Челябинского театра оперы и балета имени Михаила Глинки. Исполнялась русская классика — Глинка, Чайковский и Свиридов», — сообщил пресс-секретарь челябинской епархии Алексей Ермолюк.

На стройплощадке строящегося собора была подготовлена сцена под открытом небом, поэтому устроители несколько опасались плохой погоды. Но все обошлось, погода благоволила проведению мероприятия.

«В строящемся храме уже построен условно говоря первый этаж будущего собора, и вот на этой бетонной плите между первым и будущим вторым этажом, разместили музыкантов. В восточной части, где будет алтарь, устроили импровизированную сцену, а там где будет молитвенный зал — был зрительный зал, там находились люди», — пояснил Алексей Ермолюк.

Напомним, величественный кафедральный собор Рождества Христова строится в Калининском районе города Челябинска на пересечении Новоградского проспекта с улицей Салавата Юлаева. Главный храм Челябинской митрополии возводится на пожертвования частных лиц и организаций. Так, одним из видов помощи на строительство храма челябинцам предложено увековечить свое имя в списках строителей кафедрального собора. Епархия изготовила именные сертификаты, жертвователям средств на именной кирпич для будущего храма. В планах у Челябинской епархии провести первые богослужения уже в 2019 году.

Отметим, на 13 сентября намечен подобный благотворительный концерт в г. Кыштыме Челябинской области. Сбор средств пойдет на реставрацию местного храма Рождества Христова. В концерте примут участие Архиерейский хор Свято-Симеоновского кафедрального собора Челябинска, хор Свято-Троицкого храма Челябинска и Челябинский камерный хор имени В. В. Михальченко. Почетными гостями приглашены губернатор Борис Дубровский и и митрополит Челябинский и Златоустовский Никодим.