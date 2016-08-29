Москва, 29 августа, 2016, 16:32 — ИА Регнум. Генпрокуратура РФ провела проверку исполнения законодательства, обеспечивающего защиту прав предпринимателей в сфере инвестиционной деятельности. В ходе этой проверки пресечено свыше 23,5 тыс. нарушений закона, сообщили в ведомстве.

Фирс Журавлёв. Чиновник. 1884

Для устранения нарушений внесено более 7,3 тыс. представлений, опротестовано 3 тыс. незаконных правовых актов, в суды предъявлено более 400 заявлений, к дисциплинарной ответственности привлечены 1,5 тыс. должностных лиц, около 200 лиц — к административной.

По направленным в органы предварительного расследования материалам возбуждено три уголовных дела.

Генпрокуратурой РФ приняты решения, выполнение которых будет способствовать созданию благоприятных условий для ведения малого бизнеса и снижению административного давления на него.

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