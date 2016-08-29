Ереван, 29 августа, 2016, 16:29 — ИА Регнум. Ереванский суд общей юрисдикции районов Кентрон и Норк-Мараш отклонил ходатайство прокуратуры о временном аресте российского гражданина Сергея Миронова, сообщает «Лайф».

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Прокуратура просила временно арестовать на 40 дней задержанного ранее гражданина России Сергея Миронова. Сергей Миронов покинул здание суда в сопровождении российского дипломата. Прокуратура может подать апелляцию на решение суда в течение пяти дней, всё это время Миронов не будет покидать территорию Армении.

Сергей Миронов был задержан в Армении по запросу США, которые подозревают его в торговле оружием через минскую компанию «Синезис», программистом и системным администратором которой является Миронов. По версии американцев, 30-летний сотрудник московского офиса компании «Синезис» подозревается в отмывании денег и незаконной передаче военных технологий. Отметим, что компания «Синезис» занимается продажей через Интернет арбалетов и охотничьего оружия.

По словам жены Миронова, посольство России в Армении поручилось за него и гарантировало, что Сергей не покинет Армению до окончательного решения вопроса.