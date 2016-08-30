Москва, 30 августа, 2016, 15:24 — ИА Регнум. Фантастические фильмы ужасов, ставшие классикой жанра ещё в 1980-е, вновь покажут в кино. Сразу в трёх городах России — Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге с 9 по 11 сентября пройдут показы, организованные компанией «Иноекино». Зрители увидят отреставрированные версии «Хищника» Джона МакТирнана, «Нечто» Джона Карпентера и «Мухи» Дэвида Кроненберга.

Цитата из к/ф «Хищник». реж Джон МакТирнан. 1987. США Оставшийся в живых экипаж

Фантастический боевик «Хищник» Джона Мактирнана с Арнольдом Шварценеггером в главной роли был снят в 1987 году. По сюжету элитное подразделение спецназа ЦРУ, возглавляемое «Голландцем» (Шварценеггером) оказывается в джунглях Центральной Америки, где становится «дичью» для неведомого инопланетного существа.

Над образом Хищника в фильме работал Стэн Уинстон — создатель Терминатора и динозавров Парка Юрского периода. В 1988 году за визуальные эффекты картина получила номинацию на премию «Оскар».

Хищник положил начало целой серии фильмов об инопланетном монстре. В 1990 году вышло продолжение под названием «Хищник 2», за которым последовали «Чужой против Хищника» и «Хищники».

Напомним, сегодня в Голливуде снимают нового «Хищника» — сиквел оригинального фильма 1987 года. Мировая премьера картины назначена на 28 февраля 2018 года.

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Тему противостояния человека и сверхъестественной тёмной силы в программе «Культовое кино 1980-х» продолжит фильм ужасов «Нечто» 1982 года, снятый Джоном Карпентером. Картина с Куртом Расселом в главной роли стала экранизацией научно-фантастической повести Джона В. Кэмпбелла-младшего «Кто идёт?».

Полярники пытаются спасти от гибели собаку и ненароком позволяют инопланетному существу избежать ликвидации. Монстр начинает уничтожать обитателей станции одного за другим, принимая облик своих жертв. Одним из основных мотивов фильма стала паранойя, охватывающая героев, которые не знают, кто из них человек, а кто уже нет.

«Нечто» был номинирован на премию Сатурн в категориях «Лучший фильм ужасов» и «Лучшие спецэффекты», над которыми работал создатель «Робокопа» Роб Боттин.

Цитата из к/ф «Нечто». реж Джон Карпентер. 1982. США Отрезанные от всего света полярники вступают в неравную схватку с инопланетной тварью

Режиссёра картины Джона Карпентера считают законодателем моды в жанре фантастического хоррора. Карпентер снял такие фильмы, как «Кристина» — экранизация романа Стивена Кинга; «Хэллоуин», породивший целый субжанр о маньяках — слэшер и многие другие.

Сам режиссёр неоднократно ставил «Нечто» в один ряд с другими своими картинами — «Князь тьмы» и «В пасти безумия», составляя из них «апокалиптическую трилогию» — цикл фильмов, не имеющих общих сюжетных линий, но объединённых темой «человек против тёмной силы».

Завершит программу «Культовое кино 1980-х» научно-фантастический фильм ужасов «Муха» Дэвида Кроненберга, снятый по рассказу французского писателя Жоржа Ланжелана.

Ученый, проводящий эксперименты в области перемещения в пространстве, телепортируется вместе со случайно залетевшей в аппарат мухой. Телепорт соединяет два организма в одно целое, и насекомое начинает постепенно проявлять свою сущность в человеке.

Цитата из к/ф «Муха». реж Дэвид Кроненберг. 1986. США, Великобритания, Канада Маленькое насекомое навсегда меняет жизнь Сета

Для сцен, где главный герой превращается в муху, исполнителя роли Джеффа Голдблума гримировали в течение многих часов, а сами гримеры перед началом съемок изучили массу иллюстрированных книг по различным болезням. Впоследствии картина получила «Оскар» за лучший грим.

Программа «Культовое кино 1980-х» выйдет на экраны в кинотеатрах «Аврора» в Санкт-Петербурге, «Формула Кино Горизонт» в Москве и екатеринбургском «Колизее». Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.