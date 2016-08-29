Вильнюс, 29 августа, 2016, 16:13 — ИА Регнум. Хотя в начале 2016 года не раз прогнозировался возможный новый мировой кризис, позже страхи отступили, и в большинстве стран мира экономические тенденции улучшились, заявил сегодня, 29 августа, старший экономист литовского отделения банка Swedbank Нериюс Мачюлис, который представил прогноз развития экономики Литвы в 2016 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рост российской экономики

Пока что, по его словам, больше всего разочаровывают крупные развитые государства мира, рост которых замедляют стареющее общество, застревающие реформы и все более вялый рост продуктивности. Экономисты Swedbank прогнозируют, что в ближайшие два года экономика США вырастет только на 2%, а экономика еврозоны — только на 1,5%.

«Упадок экономики в России позади, а поднявшиеся и продолжающие расти цены на нефть дадут ее экономике положительный импульс. Правда, для тех, кто ждет отмены санкций и нормализации экономических отношений, хороших новостей пока нет. Продолжается плановое замедление роста экономики Китая, роль основного двигателя роста мировой экономики перенимает Индия. Дисбалансы экономики все еще есть, но самый большой риск возникает не из-за них. Росту мировой экономики может поставить подножку политический допинг — популизм, обещающий быстрые и невероятные результаты», — утверждает старший экономист Swedbank Нериюс Мачюлис.

По мнению экономистов Swedbank, результаты референдума Brexit — один из примеров, показывающий, что жители разочаровались в традиционных политических силах и недовольны слишком медленно растущими доходами и качеством жизни. Восхождение и укрепление радикальных политических сил, предлагающих нереальные и иногда опасные рецепты, заметно во многих странах. Возникает риск, что после выборов президента США крупнейшая экономика мира станет более закрытой, подписание договоров о международной торговле и инвестициях будет отложено на долгое время.

«Приближающийся референдум о конституционной реформе в Италии, выборы резидента во Франции и парламентские выборы в Германии — везде легко угадываются сценарии, когда длившуюся полвека европейскую интеграцию и тесное сотрудничество могут сменить сепаратизм, крайний национализм и протекционизм. В таком случае никто не выиграет, поэтому политики должны спешить устранить экономические и социальные причины, которые разжигают часто обоснованное недовольство нынешним положением», — говорит Мачюлис.

Однако экономисты Swedbank считают, что на данные момент и отрицательные, и положительные вероятности развития экономики очень сбалансированы. Хотя вероятность отрицательного сценария равна 25%, увеличилась вероятность того, что в большинстве развитых стран улучшатся ожидания, быстро увеличатся инвестиции и продуктивность, рост мировой экономики будет более быстрым, чем прогнозируется.

Несмотря на довольно медленный рост ВВП в первом полугодии 2016 года, большинство макроэкономических показателей указывают на улучшающиеся перспективы литовской экономики, считает эксперт. В значительной мере на рост экономики в начале этого года негативно повлияли сократившиеся запасы предприятий и недостаток инвестиций. Правда, уже во втором квартале было заметно оживление инвестиций в частном секторе — одни только инвестиции в транспортную промышленность и производство выросли на 16,4%. По мнению экономистов Swedbank, все условия для роста инвестиций остаются благоприятным, но в последнее время их может притеснить слишком медленно распределяемая поддержка ЕС.

Несмотря на растущую эмиграцию, чистая эмиграция за 7 месяцев года выросла на 16%, — занятость в первом полугодии выросла на 2,4%. Этому во многом способствовала активность рабочей силы, достигающей новых высот — все меньшее число людей не работает и не ищет работу, а довольствуется только социальными пособиями или неофициальными доходами.

«Еще более красноречивы тенденции роста зарплаты. Во втором квартале этого года средняя зарплата была на 8,1% больше, чем год назад. Правда, сохраняется немалая разница между отдельными секторами — в общественном секторе зарплаты выросли на 5,9%, в частном — на 9,4%. Примерно треть этого роста зарплат обусловлена увеличением минимальной зарплаты и более прозрачным фондом зарплат — все меньше людей получают прибавки к зарплатам в конвертах», — комментирует старший экономист Swedbank Мачюлис. Swedbank прогнозирует, что в 2017 и 2018 годах рост зарплаты замедлится до 6%, но все-таки останется более быстрым чем инфляция, которая будет достигать соответственно 3% и 2,5%.

Положительные тенденции на рынке труда отразились и на внутреннем потреблении — рост розничной торговли в первые семь месяцев этого года достигал 6,5%. Особенно быстро (14,6%) росла розничная торговля топливом. По мнению экономистов, это указывает на то, что подешевевшее легальное топливо успешно выталкивает с рынка контрабандное топливо.

Несмотря на то, что рост ВВП Литвы в этом году будет более медленным, чем прогнозировалось, и будет достигать только около 2,5%, этого нельзя было бы заподозрить при наблюдении за данными финансов государства. За семь месяцев этого года рост доходов в национальный бюджет достигал 7,4% и превысил план на 4,3%. «Очень вероятно, что этот год будет первым после восстановления независимости, когда мы сможем отпраздновать сбалансированные финансы бюджета — расходы государства не будут превышать размер его доходов», — прогнозирует Мачюлис.

«Тенденции зарплат, занятости, розничной торговли, доходов бюджета и роста экспорта показывают, что литовская экономика на пути стабильного роста, охватывающего множество секторов и домашних хозяйств. Но из-за уезжающей рабочей силы уже со следующего года начнет уменьшаться занятость, поэтому не стоит надеяться, что рост ВВП будет достигать более 3%. Вдохновляющие тенденции многолетнего роста могут быть заменены осуществляемой существенной структурной реформой. Поэтому амбиции и стремление действовать 17-ого правительства будут очень важны», — резюмирует старший экономист Swedbank.