Грозный, 29 августа, 2016, 16:11 — ИА Регнум. В Чечне устраняют последствия удара стихии, вызванного ливневыми дождями, шквалистым ветром и градом. Масштабные разрушения зафиксированы с трех районах республики и городе Грозном. По всей республике объявлен режим ЧС. Об этом входе заседания оперативного штаба по ликвидации последствий стихии доложил министр экономического, территориального развития и торговли ЧР Абдула Магомадов.

Николай Рерих. Зов неба. Молния. 1936

По сообщению МЧС региона, изменились данные по разрушениям. Так, если ранее сообщалось о 122 поврежденных домах, то на сегодняшний день домов, в которых полностью или частично повреждены крыши, уже 372. Из них 27 — многоквартирные. Также в числе объектов с разрушениями восемь школ, пять детских садов, техникум, два вуза, три больницы, два дома культуры и две мечети.

По поручению исполняющего обязанности главы региона Рамзана Кадырова, первоочередное внимание при проведении восстановительных работ будет уделено школам и больницам. Также, будут выделены особо нуждающиеся из числа пострадавших для оказания им материальной помощи в восстановлении разрушенных домов.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа в Чечне пронесся ураган, сопровождаемый сильнейшим ливнем. В Грозном и ещё нескольких населенных пунктах повалены сотни деревьев, рекламных щитов, произошли обрывы линий электропередач, сорваны крыши с домов. В Грозном было частично нарушено электроснабжение, часть улиц города затоплена. В результате обрушения стены частного жилого дома, погибла женщина 1995 года рождения. Трое жителей, получивших травмы, находятся в больнице.