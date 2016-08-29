Москва, 29 августа, 2016, 16:16 — ИА Регнум. В Москве с 1 сентября 2016 года на линию выйдут 200 дополнительных автобусов, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. В ведомстве отметили, что по сравнению с прошлым годом число машин увеличилось на 70 единиц.

И. А. Козлов. Первоклассница

Как заявил глава департамента Максим Ликсутов, всего к осени на городские маршруты выпустят 344 автобуса. «Эти меры позволят создать дополнительные пассажирские места и сократить интервалы движения автобусов», — подчеркнул он.

В департаменте уточнили, что с 26 августа 2016 года коммерческие перевозчики вывели на маршруты 144 дополнительных транспортных средства.

Напомним, власти Москвы планомерно проводят реформу наземного транспорта. Так, с 15 августа 2016 года около 300 маршрутов отменили. Легальными признаются теперь только те перевозчики, которые работают по госконтракту с городом.