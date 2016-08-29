Москва, 29 августа, 2016, 16:08 — ИА Регнум. В условиях сложившегося во II квартале диапазона цен на нефть сорта Brent, рубль в течение ближайших месяцев будет колебаться против доллара в районе 62,50−67,00. Об этом заявила корреспонденту ИА REGNUM 29 августа старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева, комментируя прогноз ЦБ о сохранении волатильности рубля в течение III квартала 2016 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Суть в умеренной волатильности — это не четкое указание курса на конец квартала. Суть в том, что курс будет более предсказуемым. Он будет двигаться не такими резкими скачками, и диапазон будет более понятным. Скорее всего, в условиях сложившегося во II квартале диапазона цен на нефть Brent, рубль в течение ближайших месяцев будет колебаться против доллара в районе 62,50−67,00. Есть вероятность, что к концу III квартала он будет стремиться приблизиться к нижней границе как благодаря постепенной стабилизации российской экономики, так и благодаря позитивной динамике цен на нефть», — полагает она.

На текущий момент есть понимание, что на сентябрьском заседании ОПЕК в этот раз все же будут достигнуты соглашения по заморозке объемов добычи хотя бы на текущем уровне, прогнозирует Афанасьева. «Этого может стать достаточным, чтобы закрепить Brent выше 50 долларов за баррель, а рубль вернуть в район 62,00 против доллара. Что касается инвестиций в рубль, имеет смысл использовать диапазонную стратегию с покупкой доллара на приближении к нижней границе указанного диапазона и продажей на достижении верхней», — отметила она.

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Банк России прогнозирует сохранение волатильности курса рубля в III квартале 2016 года на уровне волатильности II квартала. Согласно прогнозу ЦБ, во II квартале на фоне приближения периода выплат дивидендов экспортеры активизировали продажу валютной выручки, что содействовало снижению курсовой волатильности в периоды резких колебаний цен на нефть и уменьшения глобальной склонности к риску. При этом итоги Brexit и последовавшее временное снижение склонности инвесторов к риску не оказали значительного влияния на курс рубля, указывается в обзоре Банка России «Условия проведения денежно-кредитной политики».