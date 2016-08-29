Рига, 29 августа, 2016, 16:07 — ИА Регнум. Полиция безопасности (ПБ) Латвии прове­ла силовую операцию на тер­ритории Озолниекского края, когда пятеро мужчин в форме рос­сийских военнослужа­щих принимали участие в игре страйкбол, сообщает портал Ves.lv.

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28 августа в игре на территории Озолниекского края принимали участие четыре команды по пять человек. Одна из которых называлась «Восток» и изображала условное подразделение современных Вооруженных сил Российской Федерации.

«Неожиданно появились два микроавтобуса с бойцами из спецподразделения Полиции безопасности и не разбираясь стали избивать всех участников игры. Меня швырнули на бетонный пол, били, в основном по корпусу. Но больше других досталось командиру «Востока» Сергею. Его в конце показательно били, устраивая при этом допрос. К сожалению, не знаю его фамилии, потому что мы с ним видимся только на страйкболе», — рассказал непосредственный участник событий Сергей Росликов.

По его словам, он собирается обратиться за медицинской помощью, а затем — в полицию. Подобным образом намерен поступить и командир «Востока» Сергей. От более подробных комментариев он пока отказался.

Отметим, что Сергей Росликов регулярно принимает участие в подобных играх, где изображает с друзьями бойцов НАТО. «В прошлые выходные мы собрались в Скрунде. Там также участвовали парни из группы «Восток», но никаких проблем не возникло. Хотя присутствовали сотрудники полиции самоуправления», — говорит Сергей Росликов.

Напомним, в мае 2016 года в Латвии активно обсуждался доклад Полиции безопасности, в котором ведомство называет военные игры — такие, как страйкбол — потенциальной угрозой национальным интересам. В частности, звучат предположения, что навыки, которые получают участники подобных развлечений, могут быть использованы против латвийского государства.