Салехард, 29 августа, 2016, 16:07 — ИА Регнум. В отдаленных районах Ямало-Ненецкого автономного округа 28 августа началось досрочное голосование на выборах депутатов Государственной думы РФ седьмого созыва и выборах депутатов Тюменской областной думы шестого созыва, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном избиркоме.

Джордж Бингэм. Областные выборы. 1852

В голосовании принимают участие вахтовые работники топливно-энергетического комплекса и тундровое население.

По состоянию на 29 августа в Тазовском районе посредством авиаперелетов было охвачено 325 избирателей. В Шурышкарском районе приняли участие в досрочном голосовании 42 избирателя — к ним члены участковой комиссии добирались на водном транспорте.

Отметим, что на один мандат от Ямала в Госдуму седьмого созыва стремятся восемь кандидатов. По одномандатному округу №225 (ЯНАО) региональный избирком зарегистрировал действующего депутата Госдумы ГригориЛедков (Единая Россия), Максим Карпиков (КПРФ), Денис Садовников (ЛДПР), Сергей Попов (Справедливая Россия), генеральный директор «Регионнефтегазстрой» Андрей Денисов (Партия Роста), президент Торгово-промышленной палаты Ямала Сергей Носкин (Родина), депутат Губкинской городской думы Алексей Колесников (Коммунисты России). И единственный самовыдвиженец — замдиректора телекомпании «Северный ветер» Михаил Ушаков.

Напомним, дума Тюменской области состоит из 48 депутатов. 24 депутата избираются по одномандатным округам, 24 — по единому округу от политических партий. Кроме представителей Тюменской области, в него входят представители автономных округов — Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского. В нынешнем составе областной думы пятого созыва 38 представителей ЕР, трое — КПРФ, пятеро — ЛДПР, двое — от партии «Справедливая Россия».

От Ямала в Тюменскую областную думу стремятся одномандатники из четырех избирательных округов. По Салехардскому округу в предвыборную кампанию включаются Максим Карпиков из КПРФ, проживающий в Кирове, председатель Тюменской облдумы Сергей Корепанов из ЕР, проживающий в Тюмени, помощник депутата Госдумы Андрей Кузнецов из ЛДПР, проживающий в Салехарде, а также замдиректора муниципального бюджетного информационного учреждения «Северный ветер», самовыдвиженец Михаил Ушаков из Салехарда.

По Надымскому округу зарегистрированы гендиректор ООО «Управляющая компания «Жилищный комплекс» Сергей Бойцов из КПРФ, проживающий в Надыме; помощник депутата Госдумы Александр Парыгин, представляющий ЛДПР и проживающий в Надыме; депутат Тюменской облдумы Сайфитдинов Фуат из ЕР, проживающий в Тюмени; самовыдвиженец, директор Ледового дворца спорта из Надыма Владимир Скородзиевский.

По Муравленковскому округу зарегистрированы пенсионер Геннадий Пелих от КПРФ и помощник депутата Заксобрания ЯНАО Денис Садовников из ЛДПР, а также самовыдвиженец Илья Христенко, работающий экономистом в «Фонде поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и пенсионер Николай Яшкин, представляющий ЕР. Первые трое проживают в Муравленко, а Яшкин — в Салехарде.

По Пуровскому округу зарегистрированы пенсионер Николай Бабин из Салехарда, представляющий ЕР, самовыдвиженец, авиамеханик из Тарко-Сале Сергей Колдомов, монтер пути из ООО «НОВАТЭ-ТРАНСЕРВИС» Максим Семенюк от КПРФ, проживающий в посёлке Пуровск, управляющий ООО «ПНГ-Нефтепромсервис» Сергей Столяров от ЛДПР, проживающий в городе Губкинском.

Основные выборы пройдут в единый день голосования 18 сентября.