Чехов, Московская область, 29 августа, 2016, 16:34 — ИА Регнум. Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) «Кулаковский», расположенный в Чеховском районе Московской области, может быть закрыть на год раньше запланированного срока — в 2018 году. Жалобы жителей и нарушение объемов завоза стали основными причинами к ускорению процедуры закрытия, сообщается на сайте телеканала «360».

Prylarer Полигон ТБО

По словам министра экологии и природопользования региона Александра Когана, ранее планировалось закрыть полигон в 2019 году, однако после передачи процедуры контроля с федерального уровня на региональный, дату закрытия свалки планируется перенести на год раньше.

«Дело в том, что там нарушается технология объема завоза. Мы провели соответствующее исследование, хотя это не наши полномочия. Но с первого сентября полномочия федеральные к нам переходят, у нас будет полный контроль. Нарушаются объемы завоза и абсолютно очевидно, что срок закрытия надо приближать, потому что нарушается технология. На один год скорее всего нам придется переносить. Эти требования жителей правомерны. Мы будем ставить 2018 год на закрытие», — пояснил Коган.

Министр также отметил, что перераспределение потоков мусора идет уже сейчас.

Как, в свою очередь, заявил глава Чеховского района Сергей Юдин, полигон — одна из самых серьезных проблем муниципалитета. Все документы по рекультивации полигона уже подготовлены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, потоки мусора, свозимые на полигон, будут направлены на другие свалки ТБО региона, однако пока лишь частично. С 1 августа тонны мусора получил полигон «Торбеево» Люберецкого района.