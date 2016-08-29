Радио REGNUM: первый выпуск за 29 августа
Москва, 29 августа, 2016, 15:59 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Паводки на Дальнем Востоке: чрезвычайная ситуация в Магаданской области, закрытие аэропорта в Якутии, затруднение транспортного сообщения между поселками на Камчатке;
- Якутяне жалуются Путину: «Действия Минвостокразвития по гектарам абсурдны»;
- Из секретной тюрьмы Службы безопасности Украины освобождены тринадцать заключенных, граждане России все еще находятся под стражей;
- Военкоматам Украины якобы приказано готовиться к срочной мобилизации;
- Китай развернет мощнейшую систему ПРО.