Москва, 29 августа, 2016, 15:59 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
  • Паводки на Дальнем Востоке: чрезвычайная ситуация в Магаданской области, закрытие аэропорта в Якутии, затруднение транспортного сообщения между поселками на Камчатке;
  • Якутяне жалуются Путину: «Действия Минвостокразвития по гектарам абсурдны»;
  • Из секретной тюрьмы Службы безопасности Украины освобождены тринадцать заключенных, граждане России все еще находятся под стражей;
  • Военкоматам Украины якобы приказано готовиться к срочной мобилизации;
  • Китай развернет мощнейшую систему ПРО.