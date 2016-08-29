Москва, 29 августа, 2016, 15:57 — ИА Регнум. Россия всегда будет отстаивать права сограждан в любой точке земного шара. Об этом 29 августа в ходе форума «В единстве с Россией» заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

По его словам, необходимо привлекать российских соотечественников за рубежом к работе в России, поскольку востребованность со стороны соотечественников имеется.

«Нам нужно подумать о механизмах специального представительства русского зарубежья в общественных структурах в России», — сказал Медведев.

Медведев подчеркнул, что соотечествеников «точно нужно активнее привлекать в экспертные и консультативные советы при Государственной думе, при Совете Федерации», а также к работе крупных общественных структур: «Мы об этом подумаем».

Глава правительства также отметил, что для беженцев из Украины Россия всегда будет «вторым домом», и они будут обеспечены всем необходимым.

Напомним, ранее суд в Ереване отклонил ходатайство об аресте гражданина РФ Сергея Миронова со стороны США. Гражданин России будет освобожден.