Красноярск, 29 августа, 2016, 15:55 — ИА Регнум. В Красноярске на острове Татышев состоялась акция «Я за честный спорт!» в поддержку паралимпийцев страны и края. «Около тысячи жителей и гостей города Красноярска прошли пешком, проехали на велосипедах и на роликах, преодолев дистанцию в 2016 метров в поддержку паралимпийской сборной России, которая на данный момент не сможет принять участие в Паралимпийских играх в Рио. Среди тех, кто преодолел символическую дистанцию, были министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев, заместитель главы города Красноярска Сергей Кочан, руководитель главного управления по физической культуре, спорту и туризму администрации Красноярска Валерий Черноусов, известные красноярские спортсмены», — говорится в сообщении Министерства спорта Красноярского края.

kremlin.ru Российские паралимпийцы

Как рассказали ИА REGNUM в краевом минспорта, инициатива проведения мероприятия исходила от спортивной общественности и была поддержана министерством, Красспортом, Паралимпийским советом Красноярского края и Центром адаптивного спорта.

По словам собеседницы ИА REGNUM, главной задачей акции была моральная поддержка российских и красноярских паралимпийцев.

«С древнейших времен спорт был миротворцем, спорт сближал людей, снимал главные противоречия между государствами, странами, народами. К сожалению в последнее время мы видим другую картину. Мы должны сделать из этого только один вывод: мы должны удвоить, утроить наши усилия по поддержке паралимпийского движения в Красноярском крае, во всей стране, в развитии адаптивной физической культуры сделать так, чтобы каждый желающий заниматься спортом, физической культурой, оздоровлением в самом дальнем селе и районе нашего края имел для этого возможности», — заявил в приветственном слове к участникам акции уполномоченный по правам человека в Красноярском крае, председатель регионального отделения Паралимпийского комитета России в Красноярском крае Марк Денисов.

Он выразил уверенность, что российские спортсмены еще вернутся на Паралимпиаду. «Наше дело правое, победа будет за нами», — сказал Денисов.

Напомним, 23 августа, спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию российского Паралимпийского комитета России на отстранение российских спортсменов от участия в состязаниях в Рио-де-Жанейро, которые пройдут с 7 по 18 сентября. В составе российской команды, которая готовилась ехать в Рио, было двое красноярских легкоатлетов — Вероника Зотова и Артем Муратов. В данный момент российские спортсмены готовят индивидуальные иски в Европейский суд по правам человека.