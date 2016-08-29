Кострома, 29 августа, 2016, 15:54 — ИА Регнум. Прокуратура обязала главу Костромского муниципального района Костромской области устранить нарушения на автодороге «Некрасово — Яковлевское» в Шунгенском сельском поселении. Как сообщил ИА REGNUM заместитель прокурора области, старший советник юстиции Сергей Суслов, областная прокуратура проверила состояние дороги после публикации ИА REGNUM о том, что трасса находится в плачевном состоянии. Сведения, содержащиеся в публикации, по результатам проверки подтвердились.

Эдуард Мане. Дорожные рабочие на улице Берн. 1878

По ГОСТу, предельные размеры отдельных просадок и выбоин на дорогах не должны превышать по длине 15 см, ширине — 60 см и глубине — 5 см. Автодорога «Некрасово — Яковлевское» этим требованиям не соответствует: размеры многочисленных выбоин и просадок превышают предельно показатели.

Так как за дорогу несут ответственность органы местного самоуправления, главе Костромского муниципального района было внесено представление с требованиями устранить нарушения, допущенные в сфере безопасности дорожного движения. Представление пока находится на рассмотрении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, жители района с жалобами на состояние автодороги обращались в ОНФ. Общественники выяснили, что в хорошем состоянии находится только начало дороги, а путь по направлению от деревни Аферово до села Яковлевское находится в плачевном состоянии, хотя этой дорогой ездит школьный автобус, забирающий детей из восьми населенных пунктов. Администрация Костромского района отчиталась перед общественниками, что на ремонт автодороги в 2015 году ушло более трех миллионов рублей, хотя качественных изменений дорожного покрытия местные жители не увидели. По их словам, выделяемые деньги уходят на грейдер и песок: грейдером снимают часть дорожного покрытия, а после засыпают их песком. При этом после дождя ямы только становятся больше, и селяне опасаются, что в случае чрезвычайной ситуации к ним не смогут доехать экстренные службы