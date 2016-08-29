Владивосток, 29 августа, 2016, 16:08 — ИА Регнум. Интегрированный развлекательный курорт «Приморье» пока с единственным, но самым крупным казино в России Tigre de Cristal, сегодня напоминает азиатский анклав. Здесь действует своя денежная единица, выдаются новые паспорта, а, пожалуй, большая часть гостей — туристы из Китая, Южной Кореи и Японии. Экскурсию по всему комплексу провели специально для корреспондента ИА REGNUM.

Казино Tigre de Cristal

Казино Tigre de Cristal

Читайте также: В игровой зоне «Приморье» инвестор строит еще два развлекательных комплекса

Добраться до интегрированного развлекательного курорта «Приморье» можно несколькими способами: самым простым пользуются туристические группы, которые сюда привозят на специальном транспорте. Из Владивостока до казино ходит фирменный автобус Tigre de Cristal (остановка «Изумруд»), такси обойдётся примерно в 1 тысячу рублей, под личный транспорт действует бесплатная парковочная зона.

В лобби каждому гостю, согласно российскому законодательству, придётся пройти процедуру регистрации. После получения именной карты — местного паспорта — вам открываются залы с игровыми автоматами. Здесь расположено 319 аппаратов и около 40 игральных столов. Номинал — российские рубли. Внутри казино действует своя денежная единица: за 1 условный доллар берут по 60 рублей.

Казино Tigre de Cristal

Ставки созданы для разношёрстного контингента и начинаются с 10 копеек. Тот, кто приезжает попытать удачу, иногда обходится 1 тысячей рублей. А для тех, кто едет сюда за выигрышем и находит его, действует система трансферта. По словам экскурсовода, на его глазах казино уже неоднократно за раз прощалось более чем с 3 миллионами рублей.

Читайте также: Добро пожаловать на Дальний Восток: гостиничный сервис может вызвать шок

Помимо азартных развлечений в комплексе можно просто посидеть в баре — цены на коктейль от 350 рублей — или посетить один из двух ресторанов. В ресторане европейской кухни главным достоинством является выдвижная стойка со свежим мясом, средний счёт — 1,5 тысячи рублей. Гости проявили настойчивость и для них меню расширили за счёт борща и оливье. На ресторан китайской кухни не жалуются даже сами её создатели: за шведский стол здесь отвечают сразу несколько шеф-поваров из КНР.

Ресторан в комплексеTigre de Cristal

Гости, у которых есть не менее 13 тысяч рублей, могут позволить себе услуги местной гостиницы. Правда устроить это в ближайшее время не удастся.

Гостиница в комплексе Tigre de Cristal

«Сегодня номера на 100% busy», — подсказывает всё тот же экскурсовод. Комната для посетителя со средним достатком отличается от люксового размером и наличием джакузи — разумеется, в последнем случае. Все номера объединяет лаконичный стиль, тёмные тона и большое количество картин с оголёнными женщинами, за редким исключением это женщины в абстракции.

Читайте также: Трутнев во Владивостоке раскритиковал игорную зону и открыл завод в ТОРе

Для пущей правдоподобности корреспондент ИА REGNUM решил попробовать на себе азартные развлечения. Рулетка оказалась игрой суровой, впрочем, как и местные крупье. Через 5 минут фишки были проиграны.

Справка: с момента открытия казино Tigre de Cristal там побывали более 100 тысяч человек: будние дни — около 500 гостей, выходные — 1 тысяча и более. Над созданием ИРК «Приморье» продолжает работать большая команда специалистов из Макао, Китая, Гонконга, Камбоджи, Малайзии, России и США. Для запуска первой очереди комплекса АО «Корпорация развития Приморского края» выложила 800 миллионов рублей, иностранные инвесторы обещают дать проекту около 2 миллиардов долларов.

Комплекс Tigre de Cristal

На первом этапе строительства завершены 2 километра дороги, третий участок в ещё 1 километр будет закончен в 2016 году, сегодня он готов на 90%. Вдоль трассы установлены ливневые канализации, леера и фонари для тёмного времени суток. Неподалёку расположена электрическая подстанция «Муровейка» мощностью в 8 мегаВатт, планируется базирование подстанции «Черепаха» мощностью в 40 мегаВатт. На сегодняшний день первый комплекс задействует всего 1 мегаВатт энергии.

На объекте установили блочно-модульную котельную и локальные очистные сооружения, построен водопровод, ведётся корректировка следующего этапа водоотведения. Как отмечают представители АО «Корпорация развития Приморского края», наличие локальных очистных сооружений позволяет наращивать мощности, в будущем их будут использовать все инвесторы ИРК «Приморье».

Комплекс Tigre de Cristal

Не обошлось без системы видеонаблюдения: четыре камеры держат под контролем самые удалённые точки территории.

В 2016 году в бюджет Приморья от налога на игорный бизнес поступит более 140 миллионов рублей, с учётом платежей во внебюджетные фонды — свыше 450 миллионов. Планируемый объём налоговых поступлений в региональный бюджет к 2019 году достигнет 1 миллиарда рублей в год, при выходе на проектную мощность — около 6 миллиардов рублей.