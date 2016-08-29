Симферополь, 29 августа, 2016, 15:57 — ИА Регнум. Бывшая база отдыха «Горняк» предприятия ГУП «Крымвзрывпром» в поселке Николаевка перешла к семье крымского олигарха Иосифа Файнгольда. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства республики.

Борис Кустодиев. Купец-сундучник (фрагмент). 1923

Согласно документу, имущество базы отдыха «Горняк» передается индивидуальному предпринимателю Ирине Файнгольд — жене Иосифа Файнгольда — в аренду на 25 лет для использования в санаторно-курортной деятельности согласно соглашению о реализации инвестпроекта, заключенному 28 марта 2016 года.

Согласно данным, опубликованным на инвестиционном портале Крыма, в реконструкцию «Горняка» на базе группы инвентарных объектов, расположенных на земельном участке ориентировочной площадью 0,223 га. Инвестор намерен вложить 64 млн руб и создать 12 рабочих мест.

Ирина Файнгольд, между тем, уже владеет в поселке Николаевка курортным объектом — шестиэтажным отелем «Чайка», выстроенном на территории дороги общего пользования.

Ранее СМИ сообщали о том, Иосиф Файнгольд, состояние которого в 2008 году оценивалось почти в $70 млн, контролирует ряд объектов на рынках Симферополя и несколько предприятий, занимающихся автоперевозками.

При этом в отношении Иосифа Файнгольда в разное время возбуждались уголовные дела, одно из которых — по факту присвоения 1,9 млн грн, принадлежавших предпринимателям. Тем не менее каждый раз по решению суда Файнгольда выпускали на свободу — так, в 2011 году прокуратура Крыма предприняла пять попыток заключить бизнесмена под стражу.

В 2014 году один из сыновей миллионера — Александр Файнгольд — был избран в Госсовет Крыма по списку ЛДПР. Второй — Виталий Файнгольд — стал известен после того, как в 2008 году он на большой скорости врезался в мотоцикл. В результате аварии 25-летняя мотоциклист Анна Мишуткина погибла. У нее осталась дочь. В августе 2011 года суд признал Виталия невиновным в ДТП.