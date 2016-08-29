Ярославль, 29 августа, 2016, 15:48 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области возглавил экс-министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Дмитрий Степаненко. 29 августа он был официально представлен коллегам и руководству региональной думы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

фото yarregion.ru Дмитрий Миронов и Дмитрий Степаненко

«Дмитрий Александрович является опытным руководителем. Он трудился на различных должностях как на государственной службе, так и в бизнес-структурах. При выполнении возложенных на него задач он проявил себя с самой лучшей стороны. Полагаю, что приобретенный опыт поможет ему в самое короткое время войти в курс дела и организовать решение ключевых задач, стоящих перед Правительством Ярославской области», — отметил врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов.

Глава региона пожелал Дмитрию Степаненко успехов и дал ему поручение в десятидневный срок представить новую организационно-штатную структуру Правительства области.

Также Дмитрий Миронов сообщил, что Александр Князьков, ранее занимавший должность председателя правительства региона, назначен и.о. заместителя губернатора по взаимодействию с федеральными органами власти.

«Я хотел бы поблагодарить Александра Львовича за проделанную работу и выражаю надежду на его эффективную деятельность на порученном участке, — сказал Дмитрий Миронов.