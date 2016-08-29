Махачкала, 29 августа, 2016, 15:48 — ИА Регнум. Управление Роспотребнадзора по Дагестану направило в Следственное управление СКР по региону материалы для возбуждения уголовного дела по фактам систематических нарушений санитарного законодательства в Махачкале, сообщили 29 августа ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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Надзорный орган провел проверку санитарного состояния перекрестка улиц Громова и Смирнова в Махачкале в связи с многочисленными жалобами горожан. В результате проверки выявилось, что там размещена стихийная мусорная свалка, которая образовалась из-за того, что мусор вовремя не вывозится. Кроме того, на месте не оказалось специальной площадки с бетонным покрытием, огороженной и оборудованной для контейнеров. Мусор собирается в двух метрах от ближайшей жилой постройки, что нарушает гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов.

По данным управления ЖКХ Махачкалы, основной проблемой является уплотненная застройка территории — просто негде ставить мусорные контейнеры. На их отсутствие пожаловались жильцы на улицах Нагорная, Грибоедова, Добролюбова, Хутинаева, Карьерная, Артиллерийская, Полевая, Смирнова. Жалобы от жильцов этого района поступают постоянно. В 2015 году за то, что вовремя не убиралась улица, была оштрафована на 120 тысяч рублей ответственная за сбор и вывоз мусора организация и ее директор.

Напомним, в июле городская администрация Махачкалы установила санитарные правила содержания города. Согласно этим правилам, выносить мусор граждане могут только в ночное время — с 22:00 до 08:00. В случае нарушения правил жителям грозит административный штраф. В январе текущего года в Махачкале объявили забастовку работники клининговой компании «ЭКО-М», которая занимается уборкой улиц. Несколько дней не вывозился мусор. Работники отказались выйти на работу, пока им не выплатят зарплату.

19 июля работники «ЭКО-М» вновь отказались выйти на работу. Клининговая компания ссылается на то, что городские власти не выплачивает долг за уборку мусора, а городская власть ссылается на претензии к качеству работы этой компании.