Ижевск, 29 августа, 2016, 15:47 — ИА Регнум. Житель Ижевска, сообщивший в полицию о минировании двух крупных предприятий в столице Удмуртии, заключен под стражу на два месяца. В настоящее время он находится в следственном изоляторе Ижевска, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД республики.

Keith Allison Арест

Напомним, вечером 25 августа в социальных сетях появились сообщения о том, что работников вечерней смены на автозаводе и радиозаводе в Ижевске не пускают на предприятия. Позднее стало известно, что в полицию поступило сообщение о минировании предприятий. В ходе незамедлительной проверки информация о заложенных взрывных устройствах не подтвердилась, а злоумышленник в течение часа был задержан.

Сообщения правоохранителям направил 28-летний местный житель, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге, повлекшее причинение крупного ущерба либо наступление иных тяжких последствий»).

В пресс-службе подчеркнули, что «санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 1 млн рублей, а также лишение свободы на срок до пяти лет».