Ереван, 29 августа, 2016, 15:47 — ИА Регнум. Суд общей юрисдикции ереванских административных районов Центр и Норк Мараш отклонил ходатайство прокуратуры Армении о временном аресте гражданина России Сергея Миронова, задержаного в аэропорту «Звартноц» 26 апреля по запросу США, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Миронов будет освобожден из-под ареста. Суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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Как сообщил один из адвокатов гражданина России, Миронов не сможет покинуть Армению пока не будет решён вопрос о его экстрадиции.

Между тем, полиция Армении сообщила подробности ареста россиянина.

Задержанный в Ереване гражданин РФ Сергей Миронов был объявлен в международный розыск правоохранительными органами США с 11 мая 2016 года, сообщили ИА REGNUM в полиции Армении 29 августа.

«Сотрудниками главного управления уголовного розыска полиции и линейного отделения полиции аэропорта «Звартноц» 26 августа в 16:30 в аэропорту был обнаружен и подвергнут приводу гражданин России Сергей Миронов 1986 г.р., который с 11 мая 2016 года был объявлен в международный розыск правоохранительными органами США», — говорится в сообщении полиции Армении.

Уточняется, что Миронов обвиняется американскими правоохранителями в совершении преступлений по признакам по ст.371 и 3155 главы 18 УК США (предварительная договоренность о нарушении контроля экспорта оружия), п. «b» ч.2 ст.2778 главы 22 и п. «c» ст.2 и 3551 главы 18 (попытка нарушения закона о контроле экспорта оружия), пп. «h» и «a» ст.1956 главы 18 и ст.3551 (предварительная договоренность об отмывании денег), ч.2 п. «a» ст.1956 главы 18 и ст.3551 (отмывание денег).

Мера пресечения — арест. С. Мирнов переправлен в место содержания задержанных лиц управления полиции Еревана. О его обнаружении поставлены в известность генеральная прокуратура Армении и национальное представительство Интерпола.

Между тем в Интерполе отказались комментировать информацию о задержании гражданина России Сергея Миронова, порекомендовав обратиться к властям Армении и/или США.

Госдепартамент США в свою очередь переадресовал вопросы по задержанию россиянина властям Армении.

Власти Армении, кроме заявления полиции пока никак не комментируют ситуацию. Супруга Сергея Миронова Юлия лишь сообщила, что чувствует поддержку со стороны армянских правоохранительных органов.

«Мне позволили увидеться с мужем, разрешили ему также встретиться с консулом РФ. Армянская сторона никак не мешает, скорее поддерживает. Но в то же время я понимаю, что они, видимо, вынуждены были задержать, поскольку такой вот запрос поступил от Интерпола», — цитирует Юлию Миронову Sputnik Армения.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 26 августа в аэропорту Еревана по запросу американских властей был задержан 30-летний гражданин России Сергей Миронов, которого ранее, как сообщали СМИ, объявили в международный розыск. Информацию о задержании гражданина РФ подтвердилась только спустя сутки. Как заявил адвокат Миронова, инициатором задержания выступили США.