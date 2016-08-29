Москва, 29 августа, 2016, 15:46 — ИА Регнум. Банк России установил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 30 августа, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс доллара

Так, курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем подрос на 34,30 коп. и составил 65,08 руб. Курс евро к рублю снизился на 28,96 коп. — до 72,79 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 5,83 коп. по сравнению с предыдущим показателем — до 68,55 руб.