Лос-Анджелес, США, 29 августа, 2016, 15:45 — ИА Регнум. В музее Blum & Poe в Лос-Анджелесе открылась выставка восковых фигур политиков и звезд шоу-бизнеса, ранее появившихся в скандальном клипе рэпера Канье Уэста. Скульптуры изображают обнаженных людей, лежащих в одной огромной постели, и почти неотличимы от своих прототипов, сообщает CNN.

Цитата из м/к «Известные». реж Канье Уэст. 2016. США Голые фигуры в клипе Канье Уэста

Двенадцать фигур, среди которых Дональд Трамп, Джордж Буш-младший, певица Рианна, Ким Кардашьян и Тейлор Свифт, выполнены очень тщательно, их авторы использовали тысячи фотографий знаменитостей. Кроме того, специальная технология создает видимость того, что скульптуры дышат, как живые люди.

Выставка уже вызвала потиворечивые оценки, так, ряд критиков отказывается причислять фигуры голых знаменитостей к предметам искусства. Ранее столь же бурную реакцию вызвал и сам клип на музыкальную композицию Famous.