Саранск, 29 августа, 2016, 15:43 — ИА Регнум. Жительница Атяшевского района Мордовии предстанет перед судом по обвинению в убийстве новорожденного ребенка.

ptzgovorit.ru Кукла

Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, в мае 2016 года в селе Алово 43-летняя местная жительница родила дома третьего ребенка. Она самостоятельно перерезала пуповину и дождалась, пока ребенок истечет кровью. После этого она захоронила тело на приусадебном участке.

Через несколько дней тело нашла местная собака. Она принесла его к соседскому дому. Увидев находку, соседи незамедлительно сообщили в правоохранительные органы.

В результате совместной работы следователей и сотрудников полиции личность подозреваемой была установлена в кратчайшие сроки. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по ст.106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»).

На сегодня женщина полностью признала свою вину и заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела в отношении нее в особом порядке. Дело направлено в суд.