Москва, 29 августа, 2016, 15:39 — ИА Регнум. Приток капитала на развивающиеся рынки поддерживает рубль в настоящий момент, прогноз курсовой волатильности национальной валюты на III квартал от Банка России завышен. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 29 августа ведущий специалист АЛОР БРОКЕР Евгений Корюхин, комментируя тезисы ЦБ о сохранении волатильности рубля в течение III квартала 2016 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль к доллару

«Индекс волатильности российского рынка, уже несколько месяцев находится примерно на одном и том же уровне. Это означает, что рынок вполне устойчив и к июльскому снижению цен на нефть, и к последующему росту, и к возможностям ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС. Все это говорит о том, что к серьезной коррекции или падению рынка инвесторы не готовы», — отметил он.

По-прежнему можно говорить о притоке капитала на развивающиеся рынки, что поддерживает рубль, пояснил эксперт. «Что касается оценок курсовой волатильности III на квартал от Банка России, то я бы назвал их завышенными. С апреля месяца волатильность курса доллара к рублю не превышала 10%. Таким образом, ЦБ перестраховался на случай повторения ситуации ноября-декабря прошлого года, когда рост курса доллара к рублю составил более 20%», — указал Корюхин.

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Факторы, влияющие на рубль все те же, что и были, говорит эксперт. «Это и цены на нефть, и бюджетная политика, в частности, принятие трехлетнего фиксированного бюджета. Курсовая динамика будет зависеть и от тенденций на глобальных рынках. Не исключаю в ноябре-декабре коррекцию на фондовых рынках, что может отразиться на курсе доллара к рублю, поэтому, если говорить о курсе до конца года, то он будет колебаться в диапазоне 63 — 68 рублей за доллар». — заключил эксперт.

ЦБ прогнозирует сохранение волатильности курса рубля в третьем квартале 2016 года на уровне волатильности II квартала. По оценке ЦБ, во II квартале на фоне приближения периода выплат дивидендов экспортеры активизировали продажу валютной выручки, что способствовало снижению курсовой волатильности в периоды резких колебаний цен на нефть и уменьшения глобальной склонности к риску. При этом итоги референдума о выходе Великобритании из ЕС (Brexit) и последовавшее временное снижение склонности инвесторов к риску не оказали значительного влияния на курс рубля, отмечается в обзоре Банка России «Условия проведения денежно-кредитной политики».