Москва, 29 августа, 2016, 15:38 — ИА Регнум. В мобилизационных мероприятиях в подразделениях ряда российских министерств нет ничего необычного. Об этом 29 августа журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фирс Журавлёв. Чиновник (фрагмент). 1884

«Это рутинная деятельность, министерство обороны осуществляет такие проверки. Это рутинная повседневная деятельность, это обычная практика», — сказал Песков.

Он отметил, что такие проверки происходят регулярно, в зависимости от нужд министерства: «Это абсолютно нормальная практика для госучреждений, соответствующие процедуры есть и у нас в администрации президента, и в других ведомствах, органах госвласти».

Напомним, ранее в Минобороны РФ сообщили, что федеральные органы исполнительной власти и предприятия оборонно-промышленного комплекса будут работать «в условиях военного времени» в рамках внезапной проверки боеготовности Вооружённых сил РФ.