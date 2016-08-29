Тунис, 29 августа, 2016, 15:35 — ИА Регнум.



Surian Soosay Боевик

Три военнослужащих армии Туниса погибли, еще семеро получили ранения 29 августа в результате нападения на них боевиков-исламистов, заявили в армии страны. Об этом сообщает Reuters.

По словам официального представителя вооруженных сил Туниса, патруль военнослужащих подорвался на минах, после чего радикалы открыли огонь по ним из огнестрельного и противотанкового оружия.

Исламисты скрываются на территориях, прилегающих к горе Саммама, на границе с Алжиром.