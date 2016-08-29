Москва, 29 августа, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Сотрудники Следственного комитета России (СКР) установили личность и местонахождение пожилого мужчины, которого подозревают в домогательстве к несовершеннолетнему ребенку на авиарейсе «Новосибирск — Москва». Об этом, как передают «Известия», сообщил представитель Межрегионального следственного управления СК РФ на транспорте.

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«На данный момент личность пассажира установлена и установлено его местонахождение, — сказал источник. — Другие подробности по делу пока не разглашаются, проводятся следственные действия».

26 августа Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР сообщило, что сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту попытки изнасилования 9-летней девочки на борту самолета, следовавшего из Новосибирска в Москву. Чуть позже, московские следователи возбудили уголовное дело.

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