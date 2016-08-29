Москва, 29 августа, 2016, 15:31 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин не поедет болеть за сборную России в Анталью, где российские футболисты сыграют товарищеский матч с местной сборной. Об этом 29 августа журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, будем болеть дистанционно», — сказал Песков.

Напомним, улучшение отношений между РФ и Турцией началось после того, как турецкий лидер, Реджеп Эрдоган, принёс извинения России и российскому народу за инцидент со сбитым в ноябре 2015 года российским самолётом.

Отметим также, что сборная России проведёт товарищескую игру со сборной Турции в Анталье.