Калуга, 29 августа, 2016, 15:31 — ИА Регнум.



Фото предоставлено партнером Ассоциации предпринимателей Калужской области GEOMETRIA для ИА REGNUM На пленарном заседании бизнес-форума

Более 100 наиболее активных предпринимателей калужского региона, а также Московской, Смоленской и Ярославской областей собрались сегодня, 29 августа в Тарусе, где открылся II форум для малого и среднего бизнеса в Калужской области «БИЗНЕС-ЭВОЛЮЦИЯ 2016».

Как рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM руководитель Ассоциации предпринимателей Калужской области Инна Евсина, основная цель встречи — помочь в развитии бизнеса каждого участника.

«Впереди у нас два дня, наполненные инсайтами, ценной практикой, шлейфом полезных знакомств. В рамках форума состоится обширная деловая программа, которая включает в себя 13 информационных блоков, где его участники обсудят актуальные темы малого и среднего бизнеса, поделятся своим опытом в вопросах поиска инвестиций, продвижения товаров и услуг, систематизации бизнес-процессов, подбора персонала, франчайзинга», — подчеркнула Евсина.

Кроме традиционной деловой программы участников форума ожидает более 48 часов продуктивного нетворкинга с собственниками бизнеса и ТОПовыми руководителями предприятий Калуги, области и ЦФО. Кроме этого в рамках форума гостям предложено посетить бизнес-миссию на новое инвестиционное предприятие с обзорной экскурсией по индустриальному парку.

Одним из итогов форума станет старт конкурса на региональную премию «Предприниматель года», где победители в каждой из восьми номинаций получат награды. Финал конкурса состоится в ноябре этого года.

Напомним, организатором форума «БИЗНЕС-ЭВОЛЮЦИЯ» второй год подряд выступает Ассоциация предпринимателей Калужской области при поддержке региональной Общественной палаты, Государственного фонда поддержки предпринимательства Калужской области и регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на финансовую и имущественную поддержку, бесплатную информационную и юридическую помощь, обучение малого и среднего предпринимательства с учетом федеральных средств в 2015 году в Калужской области было направлено более 180 млн рублей.

Областным законодательством для малого и среднего бизнеса установлены дополнительные налоговые преференции. Принят закон, устанавливающий налоговую ставку в размере 0% по упрощенной и патентной системам налогообложения для индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после 1 января 2016 года и осуществляющих отдельные виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной и бытовых сферах. В 2016 году на поддержку предпринимательства направлено порядка 115 млн рублей. Основными финансовыми мерами поддержки останутся субсидии для производственных компаний, реализующих программы модернизации производств, на компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования, на компенсацию процентных ставок по кредитам.