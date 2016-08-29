Киев, 29 августа, 2016, 15:27 — ИА Регнум. Глава администрации президента Украины Борис Ложкин назначен руководителем Национального инвестиционного совета. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Петр Порошенко

«Мы можем сделать много, возобновив работу логистической инфраструктуры, — заявил глава страны. — Я имею в виду Национальный инвестиционный совет. Сегодня нам надо эффективно восстановить его деятельность. О его деятельности доложит Борис Ложкин».

При этом Порошенко добавил, что властям Украины важно для этого совета найти правильных людей, «которые имеют и колоссальный политический опыт, и с другой стороны будут иметь возможность говорить с отечественным и иностранным бизнесом на его же языке».

По словам президента, Ложкин по-прежнему останется его советником.

Отметим, что новым главой администрации президента Украины назначен Игорь Райнин.