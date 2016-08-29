Москва, 29 августа, 2016, 15:26 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин не будет участвовать в 71-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом 29 августа журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Да, президент не планирует участие в Генассамблее в этом году», — сказал Песков.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин определил состав делегации на 71-ю сессию Генассамблеи ООН.

Возглавить российскую делегацию поручено главе МИД РФ Сергею Лаврову. Вместе с ним на заседание поедут замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин, директор правового департамента МИД Роман Колодкин, директор департамента международных организаций Александр Панкин, директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Анатолий Викторов, директор департамента новых вызовов и угроз Илья Рогачев и директор департамента по вопросам нераспространения и контролю над вооружениями Михаил Ульянов.

Помимо этого, возглавляемому Лавровым ведомству поручено определить состав советников, экспертов и технического персонала.